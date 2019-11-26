Поліція застосувала водомети для розгону мітингувальників у Тбілісі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Грузинська поліція в ніч на вівторок використовувала водомети для розгону учасників мітингу біля стін парламенту в Тбілісі. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Лідер партії “Нова Грузія” Георгій Вашадзе розповів журналістам агентства про затримання кількох людей, в тому числі політика-опозиціонера.
Учасники акції на підтримку позачергових парламентських виборів за пропорційною системою приступили в понеділок до пікетування входів в будівлю вищого законодавчого органу країни.
Вони намагаються позбавити депутатів можливості провести у вівторок пленарне засідання.
Протести почалися після того, як 14 листопада парламент Грузії не підтримав законопроєкт про проведення у 2020 році виборів за пропорційною системою з нульовим виборчим бар’єром. Влітку цього року правляча партія “Грузинська мрія” під тиском протестів обіцяла відмовитися від парламентських виборів за мажоритарною системою.