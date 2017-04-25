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Спеціальне розслідування щодо депутата "ЛНР" розпочали на Луганщині

Спеціальне розслідування щодо депутата "ЛНР" розпочали на Луганщині

Київ • УНН

 • 12960 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. За клопотанням прокуратури Луганської області розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно "депутата Народної ради "ЛНР" у вчиненні ним кримінальних правопорушень, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності терористичної організації. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.    

"За клопотанням прокуратури Луганської області розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно чиновника терористичної організації "ЛНР", - йдеться у повідомлені.

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за підозрою так званого "депутата Народної ради "ЛНР" у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу (КК) України (участь у діяльності терористичної організації).

Вказаний "депутат" діє у складі терористичної організації "ЛНР", яка здійснює діяльність, спрямовану на відокремлення території Луганської області від України, на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також незаконну зміну меж території та державного кордону України всупереч Конституції України.

Санкції ч.1 ст.109 КК України та ч.2 ст.110 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої; санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН 25 квітня, Україна зупинила подачу електроенергії в окуповану Луганщину.

Українські Національні Новини

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