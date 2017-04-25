Специальное расследование в отношении депутата "ЛНР" начали вЛуганской области

"По ходатайству прокуратуры Луганской области начато специальное досудебное расследование в отношении чиновника террористической организации" ЛНР ", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению так называемого "депутата Народного совета" ЛНР "в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) , ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (УК) Украины (участие в деятельности террористической организации).

Указанный "депутат" действует в составе террористической организации "ЛНР", которая осуществляет деятельность, направленную на отделение территории Луганской области от Украины, на свержение конституционного строя и захвата государственной власти в Украине, а также незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины вопреки Конституции Украины.

Санкции ч.1 ст.109 УК Украины и ч.2 ст.110 УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой; санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН 25 апреля, Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную Луганскую область.