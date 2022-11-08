Спецбатальйон OPFOR продовжує успішно виконувати бойові завдання - Залужний показав відео

Цитата

"214-й окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Ворог встиг відрапортувати про його "знищення". Але підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання. Так пишеться нова переможна історія нашої держави і її Збройних Сил", - написав він в Telegram.

Також Залужний показав кадри з українськими бійцями.

Довідка

OPFOR (opposing force – англ.) – українською означає "підрозділ для позначення дій противника" - єдиний в Україні підрозділ позначення практичних дій противника, створений у 2016 році. Це "винахід" наших партнерів: в арміях НАТО підрозділи OPFOR – військова еліта, де служать лише військові з величезним бойовим досвідом.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки.