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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 16839 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Спецбатальйон OPFOR продовжує успішно виконувати бойові завдання - Залужний показав відео

Спецбатальйон OPFOR продовжує успішно виконувати бойові завдання - Залужний показав відео

Київ • УНН

 • 3912249 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Окремий спеціальний батальйон OPFOR продовжує успішно виконувати бойові завдання на передовій. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, інформує УНН.

Цитата

"214-й окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Ворог встиг відрапортувати про його "знищення". Але підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання. Так пишеться нова переможна історія нашої держави і її Збройних Сил", - написав він в Telegram.

Також Залужний показав кадри з українськими бійцями.

Довідка

OPFOR (opposing force – англ.) – українською означає "підрозділ для позначення дій противника" - єдиний в Україні підрозділ позначення практичних дій противника, створений у 2016 році. Це "винахід" наших партнерів: в арміях НАТО підрозділи OPFOR – військова еліта, де служать лише військові з величезним бойовим досвідом.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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