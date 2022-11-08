Спецбатальон OPFOR продолжает успешно выполнять боевые задания - Залужный показал видео

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Отдельный специальный батальон OPFOR продолжает успешно выполнять боевые задания на передовой. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует УНН.

Цитата

"214-й отдельный специальный батальон OPFOR отличился в тяжелых боях. Враг успел отрапортовать о его "уничтожении". Но подразделение продолжает успешно выполнять боевые задачи. Так пишется новая победная история нашего государства и его Вооруженных Сил", - написал он в Telegram.

Также Залужный показал кадры с украинскими бойцами.

Справка

OPFOR (opposing force – англ.) - на украинском означает "подразделение для обозначения действий противника" - единственное в Украине подразделение обозначения практических действий противника, созданное в 2016 году. Это "изобретение" наших партнеров: в армиях НАТО подразделения OPFOR – военная элита, где служат только военные с огромным боевым опытом.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 77 170 человек, 2786 танков, 278 самолетов и сотен единиц военной техники.

Украинские Национальные Новости

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