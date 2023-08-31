Спека у Києві встановила 11 рекордів за чотири дні

Деталі

За даними спостережень метеостанції, 30 серпня у Києві вчергове були зафіксовані два температурних рекорди.

Ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,4°С. Попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2,0°С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і, як повідомляється, становила +26,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6°С, а кліматичну норму – на 8,4°С.

"Це вже 11 температурних рекордів у столиці за чотири дні поспіль", - підсумували в обсерваторії.

Доповнення

Попередні три дні у столиці фіксували по три спекотні рекорди.