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Спека у Києві встановила 11 рекордів за чотири дні

Спека у Києві встановила 11 рекордів за чотири дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Спека у столиці встановлювала рекорди чотири дні поспіль - усього 11, повідомили у четвер у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

За даними спостережень метеостанції, 30 серпня у Києві вчергове були зафіксовані два температурних рекорди.

Ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,4°С. Попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2,0°С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і, як повідомляється, становила +26,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6°С, а кліматичну норму – на 8,4°С.

"Це вже 11 температурних рекордів у столиці за чотири дні поспіль", - підсумували в обсерваторії.

Доповнення

Попередні три дні у столиці фіксували по три спекотні рекорди.

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