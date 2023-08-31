Жара в Киеве установила 11 рекордов за четыре дня

Детали

По данным наблюдений метеостанции, 30 августа в Киеве в очередной раз были зафиксированы два температурных рекорда.

Ночь на среду в столице оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,4°С. Предыдущее рекордное значение 1956 превышено на 2,0°С.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и, как сообщается, составила +26,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1992 года на 0,6°С, а климатическую норму – на 8,4°С.

"Это уже 11 температурных рекордов в столице за четыре дня подряд", - подытожили в обсерватории.

Дополнение

Предыдущие три дня в столице фиксировали по три жарких рекорда.