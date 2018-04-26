Спалах кору: у Харківській обласній дитячій клінічній лікарні оголошено карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Харківській обласній дитячій клінічній лікарні оголошено карантин через спалах кору. Про це УНН повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що карантин пов'язаний з декількома випадками кору у пацієнтів.
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"В обласній дитячій лікарні оголошений карантин. Він пов'язаний з декількома випадками кору у пацієнтів. Міра профілактична - для того, щоб не допустити поширення вірусу. Зараз на місці працюють фахівці - беруть змиви, аналізи, підтверджують діагнози і т.д.", – повідомили УНН в прес-службі Харківської ОДА.
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Медичний заклад не працюватиме до 10 травня. Також у обласному лабораторному центрі кореспонденту УНН повідомили, що за останній тиждень медики області госпіталізували з підозрою на кір 18 осіб, серед них – шестеро дітей. Половина випадків інфікування припадає на Харків, ще стільки ж – на населені пункти області.