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Вспышка кори: в Харьковской областной детской клинической больнице объявлен карантин

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Харьковской областной детской клинической больнице объявлен карантин из-за вспышки кори. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Вспышка кори: в Харьковской областной детской клинической больнице объявлен карантин

Отмечается, что карантин связан с несколькими случаями кори у пациентов.

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"В областной детской больнице объявлен карантин. Он связан с несколькими случаями кори у пациентов. Мера профилактическая - для того, чтобы не допустить распространения вируса. Сейчас на месте работают специалисты - берут смывы, анализы, подтверждающие диагнозы и т.д." - сообщили УНН в пресс-службе Харьковской ОГА.

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Медицинское учреждение не будет работать до 10 мая. Также в областном лабораторном центре корреспонденту сообщили, что за последнюю неделю медики области госпитализировали с подозрением на корь 18 человек, среди них - шестеро детей. Половина случаев инфицирования приходится на Харьков, еще столько же - на населенные пункты области.

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