Спалах АЧС зареєстрували у Хмельницькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Старокостянтинівському районі на Хмельниччині було зареєстровано загибель свиней, встановлено діагноз "африканська чума свиней", передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
“Відповідно до оперативної інформації ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 13.11.2016, у ТОВ „Подільський бекон“, яке розташоване в с.Воронківці Старокостянтинівського району Хмельницької області було зареєстровано загибель свиней.
За попередньою інформацією, у ТОВ „Подільський бекон“ утримується близько 7700 голів свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м.Київ) 14.11.2016 встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження №007427 п.м./16 від 14.11.2016)”, — йдеться у повідомленні.
Також у Держспоживслужбі зазначили, що з метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Старокостянтинівській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.
“В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — додали у прес-службі.
Нагадаємо, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.
За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.