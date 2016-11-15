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Вспышку АЧС зарегистрировали в Хмельницкой области

Вспышку АЧС зарегистрировали в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 9723 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Староконстантиновском районе Хмельницкой области была зарегистрирована гибель свиней, установлен диагноз "африканская чума свиней", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

"Согласно оперативной информации ГУ Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области 13.11.2016, в ООО "Подольский бекон", которое расположено в с. Воронковцы Староконстантиновского района Хмельницкой области была зарегистрирована гибель свиней.

По предварительной информации, в ООО "Подольский бекон" содержится около 7700 голов свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г.Киев) 14.11.2016 установлен диагноз "африканская чума свиней" (АЧС) (отчет о результатах исследования №007427 п.м./16 от 14.11.2016)", - говорится в сообщении.

Также в Госпродпотребслужбе отметили, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Староконстантиновской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - добавили в пресс-службе.

Напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.

По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.

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