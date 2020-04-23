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SpaceX здійснили запуск ракети-носія з 60 супутниками Starlink

SpaceX здійснили запуск ракети-носія з 60 супутниками Starlink

Київ • УНН

 • 28288 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX з сьомою за рахунком групою мікросупутників Starlink стартувала в середу з космодрому на мисі Канаверал о 15:30 за часом Східного узбережжя США (22:30 за київським часом). Трансляція запуску велася на сайті компанії, передає УНН.

Приблизно через 9 хвилин після запуску перша ступінь ракети-носія, яка раніше тричі використовувалася при пусках, була посаджена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. 60 супутників були виведені на навколоземну орбіту через 15 хвилин після старту Falcon 9. Після ряду перевірок вони за допомогою бортових двигунів піднімуться на висоту близько 550 км.

Раніше запуск саме цієї групи мікросупутників неодноразово відкладали.

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Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв’язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в 10 млрд доларів.

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