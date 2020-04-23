SpaceX осуществили запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с седьмой по счету группой микроспутников Starlink стартовала в среду с космодрома на мысе Канаверал в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 по киевскому времени). Трансляция запуска велась на сайте компании, передает УНН.