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SpaceX осуществили запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

SpaceX осуществили запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Киев  •  УНН

 • 28278 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с седьмой по счету группой микроспутников Starlink стартовала в среду с космодрома на мысе Канаверал в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 по киевскому времени). Трансляция запуска велась на сайте компании, передает УНН.

Примерно через 9 минут после запуска первая ступень ракеты-носителя, которая ранее трижды использовалась при пусках, была посажена на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. 60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.

Ранее запуск именно этой группы микроспутников неоднократно откладывали.

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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США до конца 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввода их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов.

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