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Соціологи розповіли, як карантин змінив алкогольні звички британців

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В умовах карантину британці стали пити менше, але не всі, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Так, соціологи провели опитування і з'ясували, що з початку карантину 6% британців перестали пити. Кожен третій британець - став вживати менше алкоголю.

При цьому, збільшив споживання спиртних кожен п'ятий житель країни.

Соціологи також розпитали про алкогольні вподобання тих британців, які раніше вживали алкоголь раз на тиждень або рідше. 47% з них заявили, що з початку карантину стали пити ще менше.

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В опитуванні з 8 по 14 квітня взяли участь понад дві тисячі повнолітніх британців.

Нагадаємо, що в Італії, США, Австрії та Швеції споживання алкоголю жителями під час карантину, навпаки, зросло.

В Україні, тим часом, виробники зафіксували збільшення попиту на міцний алкоголь в межах 4-5%.

А Держстат засвідчив зростання показників імпорту на наш ринок закордонного вина.

Відзначимо, що українці надають перевагу не іноземному, а всеж вину вітчизняного виробництва.

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