Социологи рассказали, как карантин изменил алкогольные привычки британцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В условиях карантина британцы стали пить меньше, но не все, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Так, социологи провели опрос и выяснили, что с начала карантина 6% британцев перестали пить. Каждый третий британец - стал употреблять меньше алкоголя.
При этом, увеличил потребление спиртных каждый пятый житель страны.
Социологи также расспросили об алкогольных предпочтениях тех британцев, которые ранее употребляли алкоголь раз в неделю или реже. 47% из них заявили, что с начала карантина стали пить еще меньше.
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В опросе с 8 по 14 апреля приняли участие более двух тысяч совершеннолетних британцев.
Напомним, что в Италии, США, Австрии и Швеции потребление алкоголя жителями во время карантина, напротив, выросло.
В Украине, тем временем, производители зафиксировали увеличение спроса на крепкий алкоголь в приделах 4-5%.
А Госстат засвидетельствовал рост показателей импорта на наш рынок загранично вина.
Отметим, что украинцы чаще предпочитают иностранному, все-таки вино отечественного производства.