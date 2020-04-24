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Социологи рассказали, как карантин изменил алкогольные привычки британцев

Социологи рассказали, как карантин изменил алкогольные привычки британцев

Киев  •  УНН

 • 11158 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В условиях карантина британцы стали пить меньше, но не все, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Так, социологи провели опрос и выяснили, что с начала карантина 6% британцев перестали пить. Каждый третий британец - стал употреблять меньше алкоголя.

При этом, увеличил потребление спиртных каждый пятый житель страны.

Социологи также расспросили об алкогольных предпочтениях тех британцев, которые ранее употребляли алкоголь раз в неделю или реже. 47% из них заявили, что с начала карантина стали пить еще меньше.

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В опросе с 8 по 14 апреля приняли участие более двух тысяч совершеннолетних британцев.

Напомним, что в Италии, США, Австрии и Швеции потребление алкоголя жителями во время карантина, напротив, выросло.

В Украине, тем временем, производители зафиксировали увеличение спроса на крепкий алкоголь в приделах 4-5%.

А Госстат засвидетельствовал рост показателей импорта на наш рынок загранично вина.

Отметим, что украинцы чаще предпочитают иностранному, все-таки вино отечественного производства.

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