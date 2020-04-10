Пандемия коронавируса: американцы скупают вино литрами, а пиво - ящиками
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В условиях карантина спрос на алкогольные напитки в США растет рекордными темпами. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Nielsen, передает УНН.
Так, по данным специалистов, всего за неделю продажи вина в США выросли на 27,6%, а пива, сидра и других напитков - на 14%. Речь идет о продаже алкогольных напитков в стационарных торговых точках.
Продажи алкоголя онлайн за неделю выросли на 42%.
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Также сообщается, что в условиях карантина жители США, как правило, не ограничиваются покупкой одной единицы алкогольного продукта. Так, популярностью пользуются упаковки вина объемом в 3 литра, и упаковки пива, насчитывающие 24 единицы напитка.
По данным Nielsen, за неделю продажи 3-литровых упаковок вина выросли на 53%, а пива (24 ед. в упаковке) - на 24%.
Напомним, по словам доктора Комаровского, вино и коньяк - это противовирусные "препараты", которые должны быть в каждой "аптечке".