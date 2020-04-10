Пандемія коронавірусу: американці скуповують вино літрами, а пиво - ящиками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В умовах карантину попит на алкогольні напої у США зростає рекордними темпами. Про це свідчать дані маркетингового агентства Nielsen, передає УНН.
Так, за даними фахівців, всього за тиждень продажі вина у США зросли на 27,6%, а пива, сидру та iнших напоїв - на 14%. Йдеться про продаж алкогольних напоїв у стаціонарних торгових точках.
Продажі алкоголю онлайн за тиждень зросли на 42%.
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Також повідомляється, що в умовах карантину жителі США, як правило, не обмежуються покупкою однієї одиниці алкогольного продукту. Так, популярністю користуються упаковки вина об'ємом у 3 літри, і упаковки пива, які нараховують 24 одиниці напою.
За даними Nielsen, за тиждень продажі 3-літрових упаковок вина зросли на 53%, а пива (24 од. в упаковці) - на 24%.
Нагадаємо, за словами доктора Комаровського, вино і коньяк - це противірусні "препарати", які повинні бути у кожній "аптечці".