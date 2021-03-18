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Соціально-економічну політику уряду треба фундаментально міняти – Івченко

Соціально-економічну політику уряду треба фундаментально міняти – Івченко

Київ • УНН

 • 10915 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Народний депутат Вадим Івченко від фракції “Батьківщина” вважає, що соціально-економічну політику Уряду необхідно фундаментально міняти. Про це він заявив в ефірі 5 телеканалу, повідомляє УНН.

Цитата

“Ми („Батьківщина“ — ред.), звичайно, фундаментально хочемо змінити соціально-економічну політику всього Уряду, і перший і другий з яких привів країну до тих показників, які ми маємо. Що минулий Уряд, що цей — і макропоказники, і виробництво, і навіть інвестиції — все падає. Тому, звичайно, потрібно змінювати фінансовий, економічний і соціальний блоки”, — вважає парламентар.

Деталі

Івченко підкреслив, що його думка обґрунтована саме соціальною направленістю політики “Батьківщини”, яка готова долучитись у випадку необхідності до фундаментальних змін в роботі Уряду.

“Оскільки політика „Батьківщини“ завжди соціально орієнтована і направлена перш за все на людину, якість її життя і щоб послуги вона отримувала якісно, тому ми готові долучитися, якщо буде дійсно „Слуга народу“ формувати з кимось якісь коаліції”, — наголосив він.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко висловив прогнози стосовно можливої коаліції фракції “Батьківщина” та “Слуги народу”.

“Однозначно, скоріше за все, коаліції ніякої не буде. Але ми подивимося на перезавантаження уряду, і ми подивимося на кадрові голосування партії. У монобільшості 245 депутатів — звідти ніхто не виходив. Це означає, що у них залишається монобільшість, вони можуть висловити недовіру, проголосувати за недовіру. А коли будуть збиратися голоси за новий уряд — отут по кадрових питаннях ми можемо говорити про деякі коаліції”, — зауважив він. 

Українські Національні Новини

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