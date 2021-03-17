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Івченко поділився інсайдом про коаліцію “Батьківщини” та “Слуги народу”

Івченко поділився інсайдом про коаліцію “Батьківщини” та “Слуги народу”

Київ • УНН

 • 15462 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Народний депутат Вадим Івченко в ефірі 5 телеканалу поділився прогнозами стосовно коаліції “Батьківщини” та “Слуги народу”, можливість якої зараз всі активно обговорюють, повідомляє УНН.

Цитата

“Маленький інсайд, якщо підсумувати. Однозначно, скоріше за все, коаліції ніякої не буде. Але ми подивимося на перезавантаження уряду, і ми подивимося на кадрові голосування партії. У монобільшості 245 депутатів — звідти ніхто не виходив. Це означає, що у них залишається монобільшість, вони можуть висловити недовіру, проголосувати за недовіру. А коли будуть збиратися голоси за новий уряд — отут по кадрових питаннях ми можемо говорити про деякі коаліції”, — зазначив Івченко.

Деталі

На переконання парламентаря, для уряду головне не те, хто буде новим прем’єр-міністром, а чи піде за цією людиною команда, спроможна професійно вести соціально-економічно політику.

“Зараз питання не про портфелі, а про те, хто підтримає уряд, який буде вести певну соціальну-економічну політику. Тут же не проблема в тому, хто буде прем‘єром, а у найголовнішому — прізвищі людини, яка поведе команду. Це саме головне, бо, повірите, не під кожного прем’єра навіть підуть міністри”, — наголосив він.

Нагадаємо

Раніше народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко різко розкритикував закони про ринок землі як такі, що суперечать національним інтересам. 

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