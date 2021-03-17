Івченко поділився інсайдом про коаліцію “Батьківщини” та “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Народний депутат Вадим Івченко в ефірі 5 телеканалу поділився прогнозами стосовно коаліції “Батьківщини” та “Слуги народу”, можливість якої зараз всі активно обговорюють, повідомляє УНН.
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“Маленький інсайд, якщо підсумувати. Однозначно, скоріше за все, коаліції ніякої не буде. Але ми подивимося на перезавантаження уряду, і ми подивимося на кадрові голосування партії. У монобільшості 245 депутатів — звідти ніхто не виходив. Це означає, що у них залишається монобільшість, вони можуть висловити недовіру, проголосувати за недовіру. А коли будуть збиратися голоси за новий уряд — отут по кадрових питаннях ми можемо говорити про деякі коаліції”, — зазначив Івченко.
Деталі
На переконання парламентаря, для уряду головне не те, хто буде новим прем’єр-міністром, а чи піде за цією людиною команда, спроможна професійно вести соціально-економічно політику.
“Зараз питання не про портфелі, а про те, хто підтримає уряд, який буде вести певну соціальну-економічну політику. Тут же не проблема в тому, хто буде прем‘єром, а у найголовнішому — прізвищі людини, яка поведе команду. Це саме головне, бо, повірите, не під кожного прем’єра навіть підуть міністри”, — наголосив він.
Нагадаємо
Раніше народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко різко розкритикував закони про ринок землі як такі, що суперечать національним інтересам.