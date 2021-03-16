Івченко виступив проти "земельної реформи" та закликав Раду прислухатись до українців

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"Сьогодні остаточно монобільшість "слуг народу" разом з іншими фракціями будуть проштовхувати закони про ринок землі. Хочу нагадати, що ще в першому читанні ми говорили, що таких законів навіть у ЄС немає. Це не ринок, це базар української землі. (…) "Батьківщина" сьогодні не буде голосувати. Ми йдемо далі згідно з законом про народовладдя і будемо оголошувати всеукраїнський референдум з приводу продажу землі, адже 67% людей за наявними соцопитуваннями проти земельної реформу, яку почала монобільшість", - заявив Івченко.

Деталі

Парламентар відзначив, що народні депутати з фракції "Слуга народу" повинні бути зацікавлені першочергово в національних інтересах України.

"Цей ринок землі відкривається для когось. Я хочу нагадати слугам народу: які б не були впливові наші партнери – завжди потрібно думати про національні інтереси України", - наголосив він.

Доповнення

Сьогодні нардепи у ВРУ мають розглянути законопроекти, які пов’язані із земельною реформою, - № 2194 і № 2195.

Зазначимо, що в грудні Рада направила на доопрацювання проект закону № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Проект закону № 2195, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.