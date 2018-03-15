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Сотий гол Мессі допоміг "Барселоні" пробитися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 10969 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Каталонська “Барселона” розгромила лондонський “Челсі” в поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що пройшов на “Камп Ноу”, передає УНН.

Вже у дебюті зустрічі комбінація з кількох швидких передач увінчалася голом каталонців — Ліонель Мессі з гострого кута пробив поміж ніг Тібо Куртуа. Перехоплення аргентинського бомбардира та його пас на Усмана Дембеле перевтілився на гол француза у дальню дев’ятку “синіх” — 2:0 після першого тайму.

У другій половині баталії Мессі забив вдруге у грі та довів своє число забитих голів у Лізі чемпіонів до 100-та. Каталонці перемогли 3:0, в загальному двобої 4:1 і путівка до наступного етапу в активі іспанського клубу

Додамо, що “Барселона” стала останнім учасником чвертьфінальної стадії після “Ювентуса”, “Баварії”, “Реалу”, “Манчестер Сіті”, “Роми”, “Севільї” і “Ліверпуля”.

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