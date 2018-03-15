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Сотый гол Месси помог "Барселоне" пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10962 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Каталонская “Барселона” разгромила лондонский “Челси” в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел на “Камп Ноу”, передает УНН.

Уже в дебюте встречи комбинация из нескольких быстрых передач увенчалась голом каталонцев — Лионель Месси с острого угла пробил между ног Куртуа. Перехват аргентинского бомбардира и его пас на Усмана Дембеле превратился в гол француза в дальнюю девятку “синих” — 2:0 после первого тайма.

Во второй половине баталии Месси забил второй раз в игре и довел свое число забитых голов в Лиге чемпионов до 100-та. Каталонцы победили 3:0, в общем поединке 4:1 и путевка в следующий этап в активе испанского клуба

Добавим, что “Барселона” стала последним участником четвертьфинальной стадии после “Ювентуса”, “Баварии”, “Реала”, “Манчестер Сити”, “Ромы”, “Севильи” и “Ливерпуля”.

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