Sony придбала компанію-розробника відеоігор Insomniac Games
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Японська компанія Sony Interactive Entertainment, яка є дочірньою фірмою корпорації Sony, придбала американську компанію - розробника відеоігор Insomniac Games. Про це у вівторок повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Відзначається, що сума угоди на даний момент не розголошується.
Каліфорнійська студія Insomniac Games була заснована в 1994 році. Вона відома серіями ігор Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, а також недавнім хітом для приставки Playstation 4 — Spider-Man, який став ексклюзивом для цієї ігрової консолі від Sony.
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