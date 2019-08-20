Sony приобрела компанию-разработчика видеоигр Insomniac Games
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая является дочерней фирмой корпорации Sony, приобрела американскую компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает УНН.
Отмечается, что сумма сделки на данный момент не разглашается.
Калифорнийская студия Insomniac Games была основана в 1994 году. Она известна сериями игр Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, а также недавним хитом для приставки Playstation 4 — Spider-Man, который стал эксклюзивом для этой игровой консоли от Sony.
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