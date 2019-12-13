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Сольський розповів, які пропозиції надійшли від фракцій щодо землі в одні руки

Сольський розповів, які пропозиції надійшли від фракцій щодо землі в одні руки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський навів пропозиції від фракцій щодо концентрації землі в одні руки при відкритті ринку сільськогосподарської землі в Україні. Про це він повідомив під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.

"Є абсолютна різна статистика щодо концентрації земель в одні руки. Від "Слуги народу" є правки надати більше 50 тисяч гектар, є від 30 до 50, від 10 до 30, від 1 до 10, є декілька сотень гектарів в одні руки. Від інших фракцій – "Довіра" пропонує від 30 до 50, від 5 до 10, менше 5 тисяч гектар в одні руки. Фракція "Голос" - є пропозиції більше 50, є від 5 до 10. Від "ЄС" пропозиції від 10 до 30, від 5 до 10, є менше 5 тисяч гектар в одні руки", - зазначив Сольський.

За його словами, на наступному засіданні комітету буде вироблений формат заслуховування правок та будуть заслухані всі пропозиції від політичних фракцій.

Нагадаємо, до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

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