"Сокіл" розгромною перемогою продовжив виграшну серію в УХЛ

Явно активніше перший період провів “Сокіл”, заволодівши перевагою вже на п’ятій хвилині матчу. Гончаренко закинув третю шайбу в сезоні і відкрив рахунок в матчі. До кінця першого періоду “Дніпро” відставав на три шайби. Ще по разу закинули Рубан і Гыльманов, забезпечивши “Соколу” комфортну перевагу перед першою перервою, а як виявилося — і до кінця поєдинку (3:0).

Таким чином “Сокіл” оформив четверту перемогу поспіль, а “Дніпро” поступився у другому домашньому матчі поспіль.

Додамо, “Сокіл” набрав 30 очок і закріпився на другій позиції. “Дніпро” четвертий (22).