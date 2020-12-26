"Сокол" разгромной победой продолжил выигрышную серию в УХЛ

Явно активнее первый период провел “Сокол”, завладев преимуществом уже на пятой минуте матча. Гончаренко забросил третью шайбу в сезоне и открыл счет в матче. К концу первого периода “Днепр” отставал на три шайбы. Еще по разу забросили Рубан и Гыльманов, обеспечив “Соколу” комфортное преимущество перед первой перерывом, а как оказалось — и до конца поединка (3:0).

Таким образом “Сокол” оформил четвертую победу подряд, а “Днепр” уступил во втором домашнем матче подряд.

Добавим, “Сокол” набрал 30 очков и закрепился на второй позиции. “Днепр” четвертый (22).