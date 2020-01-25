Сьогодні знову "мінували" станцію Хрещатик

Так, близько 07:00 ранку, станцію метро “Хрещатик” перевіряли на вибухонебезпечні предмети, адже надійшов дзвінок про мінування. Після перевірки, близько 08:00, станцію відкрили для пасажирів на вхід і вихід.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, станції етро у центрі Києва — “Хрещатик”, “Площа Льва Толстого”, “Палац спорту”, “Золоті ворота” та “Театральна” закрили через повідомлення про замінування.