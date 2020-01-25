Сегодня снова "минировали" станцию Крещатик
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня утром, 25 января, станцию метро “Крещатик” в Киеве закрыли в связи с сообщением о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Киевского метрополитена.
Так, около 7:00 утра, станцию метро “Крещатик” проверяли на взрывоопасные предметы, ведь поступил звонок о минировании. После проверки, около 08:00, станцию открыли для пассажиров на вход и выход.
Напомним, вчера, 24 января, станции Этро в центре Киева — “Крещатик”, “Площадь Льва Толстого”, “Дворец спорта”, “Золотые ворота” и “Театральная” закрыли из-за сообщения о заминировании.