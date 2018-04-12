Сьогодні Землю накриє магнітна буря
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Жителів Землі 12 квітня чекає магнітна буря, прогнозують астрономи з російської лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає УНН.
Згідно з даними лабораторії, 12 квітня очікується слабка магнітна буря (рівень G1), а 11-го і в період з 13 по 19 квітня - геомагнітні збурення.
"З імовірністю 70% подія буде мати мінімальну силу (перший рівень за п'ятибальною шкалою) і з імовірністю 10% - другий рівень. Решта 20% припадають на можливість спостереження в цей день більш слабких магнітних збурень", - зазначили астрономи.
За їх даними, найбільш збуреним буде період з 11 по 15 квітня, коли Земля буде перебувати під впливом щільного потоку сонячного вітру. У другій половині місяця після 15 квітня можливі лише окремі короткострокові збурення незначного характеру (попередньо 19, 21, 25 і 26 квітня).
Загалом, очікуваний геомагнітний фон у квітні характеризується як дуже низький.
Також зазначено, що в ніч з 18 на 19 березня на Землі відбулася найбільша магнітна буря (рівень G2) 2018 року. До цього в поточному році подій такого рівня не спостерігалося. Згідно з даними лабораторії, буря стала реакцією Землі на високошвидкісний потік сонячного вітру.
До цього за минулі 2,5 місяця 2018 року на Землі було зафіксовано чотири магнітні бурі (одна в січні і три в лютому), які всі належали до мінімального першого класу.
Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.
Нагадаємо, на Сонці стався найбільший спалах за останні місяці.