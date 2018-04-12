Сегодня Землю накроет магнитная буря

Согласно данным лаборатории, 12 апреля ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), а 11-го и в период с 13 по 19 апреля - геомагнитные возмущений.

"С вероятностью 70% событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10% - второй уровень. Остальные 20% приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений", - отметили астрономы.

По их данным, наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера (предварительно 19, 21, 25 и 26 апреля).

В общем, ожидающийся геомагнитный фон в апреле характеризуется как очень низкий.

Также отмечено, что в ночь с 18 на 19 марта на Земле произошла самая крупная магнитная буря (уровень G2) 2018 года. До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось. Согласно данным лаборатории, буря стала реакцией Земли на высокоскоростной поток солнечного ветра.

До этого за прошедшие 2,5 месяца 2018 года на Земле было зафиксировано четыре магнитные бури (одна в январе и три в феврале), которые все относились к минимальному первому классу.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны воздействовать на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Напомним, на Солнце произошла крупнейшая вспышка за последние месяцы.