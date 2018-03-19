В Україні завершується реєстрація на ЗНО-2018

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні останній день реєстрації документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, вже ареєстровано майже 276,7 тис. осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі УЦОЯО.

"19 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні", - йдеться у повідомленні.

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Регіональні центри оцінювання якості освіти продовжуватимуть опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 19 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи надіслані після 19 березня, опрацьовуватися не будуть.

"Станом на 19 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 276 тисяч 694 особи", - додали в УЦОЯО.

Нагадаємо, у МОН розповіли, коли почнеться реєстрація на ЗНО на магістратуру.

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