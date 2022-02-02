Сьогодні запланована телефонна розмова Джонсона та Путіна

Деталі

За його словами, розмова Джонсона з Путіним відбудеться о другій половині дня.

Доповнення

Напередодні приїзду до Києва повідомлялося, що Борис Джонсон має намір провести телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним — закликати його “відійти від прірви” та піти на деескалацію ситуації навколо України, але 31 січня дзвінок не відбувся.

Нагадаємо

1 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва.