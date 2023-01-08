Сьогодні ворог двічі обстрілював Дніпропетровщину

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«Окупанти знову не залишали у спокої жителів Нікопольського району. За день було два обстріли ствольною артилерією по: м. Нікополю; Червоногригорівській громаді.

Жертв немає. Наслідки обстрілів з’ясовуються», - повідомив Лукашук.

Він додав, що у інших громадах області сьогодні було тихо.

Крім того, сьогодні військові знешкодили ворожий безпілотник-розвідник над областю.

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