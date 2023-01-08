Сьогодні ворог двічі обстрілював Дніпропетровщину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Окупанти двічі обстрілювали територію Дніпропетровської області зі ствольної артилерії. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Цитата
«Окупанти знову не залишали у спокої жителів Нікопольського району. За день було два обстріли ствольною артилерією по: м. Нікополю; Червоногригорівській громаді.
Жертв немає. Наслідки обстрілів з’ясовуються», - повідомив Лукашук.
Він додав, що у інших громадах області сьогодні було тихо.
Крім того, сьогодні військові знешкодили ворожий безпілотник-розвідник над областю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу українські захисники «приземлили» три ворожих гелікоптери