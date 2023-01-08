Сегодня враг дважды обстреливал Днепропетровскую область

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«Оккупанты снова не оставляли в покое жителей Никопольского района. За день было два обстрела ствольной артиллерией по: г. Никополю; Червоногригорьевской громаде.

Жертв нет. Последствия обстрелов выясняются», - сообщил Лукашук.

Он добавил, что в других громадах области сегодня было тихо.

Кроме того, сегодня военные обезвредили вражеский беспилотник-разведчик над областью.

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