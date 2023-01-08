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За добу українські захисники «приземлили» три ворожих гелікоптери

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Протягом доби українським військовим вдалося знищити три ворожі гелікоптери. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ.

За добу українські захисники «приземлили» три ворожих гелікоптери

Цитата

«Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники збили три ворожих БпЛА, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Додається, що своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Нагадаємо

Ворог зосередив наступальні дії на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

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