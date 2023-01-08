Ворог веде наступальні дії на трьох напрямках: головне з вечірнього зведення Генштабу ЗСУ

КИЇВ. 8 січня. УНН. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ.