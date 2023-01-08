Враг ведет наступательные действия на трех направлениях: главное из вечерней сводки Генштаба ВСУ

В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Осуществили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

«Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Будьте внимательны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», - сообщает Генштаб.

Детали

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной: определенные подразделения вооруженных сил беларуси и россии продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Вместе с тем, противник обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии соприкосновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Першотравневого и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое воздействие оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельском, Марьинке, Новомихайловке Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Камянского Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.