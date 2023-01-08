За сутки украинские защитники "приземлили" три вражеских вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В течение суток украинским военным удалось уничтожить три вражеских вертолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.
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«Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также наши защитники сбили три вражеских БПЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного – уточняется», - говорится в сообщении.
Добавляется, что в свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов.
Напомним
Враг сосредоточил наступательные действия на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.