Сьогодні визначаться останні півфіналісти Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів УЄФА продовжиться двома матчами: "Барселона" – "Ювентус" і "Монако" – "Борусія" Дортмунд, передає УНН.
"Барселона" – "Ювентус". Туринці в першому матчі на своєму полі перемогли з рахунком 3:0, проте "Барселона" виграла 15 попередніх єврокубкових матчів на "Камп Ноу".
Також підопічні Луїса Енріке вже мають досвід відігрівання 3 та більше голів - у 1/8 фіналу каталонці перемогли після поразки від "ПСЖ" з рахунком 0:4 (6:1).
Зазначимо, що у каталонців відбув дискваліфікацію Серхіо Бускетс, котрий зможе вийти на поле.
"Монако" – "Борусія". Мбаппе в першому матчі зробив дубль, і "Монако" зробив мінімальний заділ перед другим протистоянням - 3:2.
Господарям не допоможе дискваліфікований Фабіньо, а Бакайоко, навпаки, відбув дискваліфікацію. Дортмудці можуть розраховувати на Ройса, який видужав.
Зауважимо, що "Монако" в цьому єврокубковому сезоні на своєму полі не програвав: 5 перемог при 1 поразці.
Нагадаємо, що першими півфіналістами Ліги чемпіонів стали мадридські клуби – "Реал" і "Атлетіко".
Як повідомляв УНН, перед матчем Ліги чемпіонів у Дортмунді пролунали три вибухи біля автобуса дортмундського клубу, тому поєдинок був перенесений на наступний день. Окрім того, постраждав захисник "Борусії" Марк Бартра. Захисник проведе місяць без футболу.