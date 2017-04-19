Сегодня определятся последние полуфиналисты Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА продолжится двумя матчами: "Барселона" - "Ювентус" и "Монако" - "Боруссия" Дортмунд, передает УНН.
"Барселона" - "Ювентус". Туринцы в первом матче на своем поле победили со счетом 3:0, однако "Барселона" выиграла 15 предыдущих еврокубковых матчей на "Камп Ноу".
Также подопечные Луиса Энрике уже имеют опыт отогрева 3 и больше голов - в 1/8 финала каталонцы победили после поражения от "ПСЖ" со счетом 0:4 (6:1).
Отметим, что у каталонцев отбыл дисквалификацию Серхио Бускетс, который сможет выйти на поле.
"Монако" - "Боруссия". Мбаппе в первом матче сделал дубль, и "Монако" сделал минимальный задел перед вторым противостоянием - 3:2.
Хозяевам не поможет дисквалифицированный Фабиньо, а Бакайоко, наоборот, отбыл дисквалификацию. Дортмудци могут рассчитывать на Ройса, который выздоровел.
Заметим, что "Монако" в этом еврокубковом сезоне на своем поле не проигрывал 5 побед при 1 поражении.
Напомним, что первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали мадридские клубы - "Реал" и "Атлетико".
Как сообщал УНН, перед матчем Лиги чемпионов в Дортмунде прогремели три взрыва возле автобуса дортмундского клуба, поэтому поединок был перенесен на следующий день. Кроме того, пострадал защитник "Боруссии" Бартра. Защитник проведет месяц без футбола.