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Сьогодні відбувся допит Звіробій у ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) сьогодні, 8 травня, прийшла до Державного бюро розслідувань на допит у якості підозрюваної в справі щодо погроз вбивством Президенту України Володимиру Зеленському. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Андрій Писаренко.

Сьогодні відбувся допит Звіробій у ДБР

“Сьогодні відбувся допит у ДБР Біленької в якості підозрюваної”, — сказав адвокат.

За його словами, перед допитом Звіробій вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомлялося, суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій.

Нагадаємо, Печерського районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському й зобов’язав носити електронний браслет.

Як повідомляв УНН, волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) повідомили про підозру за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України — щодо погрози вбивством Президенту України. 6 лютого Державне бюро розслідувань вручило їй дане повідомлення про підозру.

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