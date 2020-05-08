Сегодня состоялся допрос Звиробий в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Волонтер Маруся Звиробий (Елена Биленька) сегодня, 8 мая, пришла в Государственное бюро расследований на допрос в качестве подозреваемого по делу об угрозах убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Андрей Писаренко.
"Сегодня состоялся допрос в ГБР Биленькой в качестве подозреваемого", - сказал адвокат.
По его словам, перед допросом Звиробий вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.
Как сообщалось, суд не продлил меру пресечения Марусе Звиробий.
Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Маруси Звиробий (Елене Биленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому и обязал носить электронный браслет.
Как сообщал УНН, волонтерке Маруси Звиробий (Елене Биленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - относительно угрозы убийством Президенту Украины. 6 февраля Государственное бюро расследований вручило ей данное сообщение о подозрении.