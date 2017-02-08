Сьогодні відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО. Про це йдеться у повідомленні Місії України в НАТО у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 8 лютого 2017 р., відбудеться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на порядку денному останні події на сході України, активізація російської агресії проти України та шляхи протидії цій загрозі.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 9-10 лютого відвідає інституції ЄС і НАТО в Брюсселі.