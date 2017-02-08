Сегодня состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО. Об этом говорится в сообщении Миссии Украины в НАТО в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 8 февраля 2017 г., состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на повестке дня последние события на востоке Украины, активизация российской агрессии против Украины и пути противодействия этой угрозе.
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 9-10 февраля посетит институты ЕС и НАТО в Брюсселе.