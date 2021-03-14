Сьогодні весь світ відзначає День математики і числа "Пі"

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"Математика з її безліччю технічних застосувань зараз лежить в основі всіх сфер нашого життя. Поряд з алгоритмами, математика відіграє ключову роль в технологіях штучного інтелекту і технологічних збоях - і, в міру того, як ми стикаємося з глобальними проблемами, такими як пандемія COVID-19 і зміна клімату, ми пам'ятаємо про важливу роль математики у розв'язанні задач нашого часу", - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Деталі

Міжнародний день математики відзначається на всіх континентах: від Мадагаскару до Гамбії, від Панами до Чилі, від Албанії до Малайзії, від Бангладеш до Австралії.

Окрім того, 14 березня відзначають День числа "Пі". Число "Пі" – математична константа, яка виражає відношення довжини кола до довжини його діаметра. В цифровому вираженні число "Пі" починається як 3,141592... і має нескінченну математичну тривалість.

"Математика і статистика є найважливішими інструментами, за допомогою яких особи, відповідальні за ухвалення рішень, можуть прогнозувати еволюцію захворювання й оптимізувати стратегії пом'якшення наслідків при обмежених ресурсах", - йдеться в повідомленні.

До слова

Музику числа "Пі" можна почути завдяки таким музикантам, як Девід Макдональд. Він записав з допомогою фортепіано, як звучить число "Пі", якщо його взяти з точністю до 122 знаків після коми. Для цього кожному числу був привласнений свій порядковий номер на клавіатурі фортепіано з мінорною шкалою.