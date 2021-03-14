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Сегодня весь мир отмечает День математики и числа "Пи"

Сегодня весь мир отмечает День математики и числа "Пи"

Киев  •  УНН

 • 83235 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Именно 14 марта весь мир отмечает Международный день математики и числа "Пи". Праздник основан ЮНЕСКО, чтобы подчеркнуть важную роль этой дисциплины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Цитата

"Математика с ее множеством технических применений сейчас лежит в основе всех сфер нашей жизни. Наряду с алгоритмами, математика играет ключевую роль в технологиях искусственного интеллекта и технологических сбоях - и, по мере того, как мы сталкиваемся с глобальными проблемами, такими как пандемия COVID-19 и изменение климата, мы помним о важной роли математики в решении задач нашего времени", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Детали

Международный день математики отмечается на всех континентах: от Мадагаскара до Гамбии, от Панамы до Чили, от Албании до Малайзии, от Бангладеш до Австралии.

Кроме того, 14 марта отмечают День числа "Пи". Число "Пи" - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В цифровом выражении число "Пи" начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность.

"Математика и статистика являются важнейшими инструментами, с помощью которых лица, ответственные за принятие решений, могут прогнозировать эволюцию заболевания и оптимизировать стратегии смягчения последствий при ограниченных ресурсах", - говорится в сообщении.

К слову

Музыку числа "Пи" можно услышать благодаря таким музыкантам, как Дэвид Макдональд. Он записал с помощью фортепиано, как звучит число "Пи", если его взять с точностью до 122 знаков после запятой. Для этого каждому числу был присвоен свой порядковый номер на клавиатуре фортепиано с минорной шкалой.

Украинские Национальные Новости

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