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Сьогодні в Україні вшановують жертв Скнилівської трагедії

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні, 27 липня, в Україні згадують загиблих під час падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, які були присутні на святкуванні 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі "Скнилів" під Львовом у 2002 році. Про це повідомляє УНН.

Тоді у результаті падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинули 77 осіб, серед яких 28 дітей, а також постраждали близько 250 людей.

Як відомо, Су-27УБ при завершенні фігури вищого пілотажу “напівпетля”, яку було виконано на дуже малій висоті з порушенням п.2.3 КЛЕ та виходом на критичні кути атаки, намагаючись перейти до горизонтального польоту та уникнути зіткнення із землею, зачепив стабілізатором дерево, потім крилом бетонне покриття рульожної доріжки, а далі — врізався в Су-17М4Р 48 ОГРАП (Коломия) на землі, правим крилом зачепив штурманський ліхтар Іл-76ТД, і, виконавши три оберти навколо осі центроплану, впав у натовп людей, які вийшли на аеродром, аби краще побачити виконання пілотування. Літак вибухнув і запалав.

Обидва пілоти катапультувалися вже після контакту з землею і зазнали лише незначних пошкоджень внаслідок перенавантажень при катапультуванні.

Як повідомляв УНН, у Львові до шістнадцятих роковин Скнилівської трагедії родичам загиблих виплатять матеріальну допомогу.

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