Сегодня в Украине вспоминают жертв Скниловской трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня, 27 июля, в Украине вспоминают погибших при падении истребителя Су-27УБ в толпу зрителей, которые присутствовали на праздновании 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнылив" под Львовом в 2002 году. Об этом сообщает УНН.
Тогда в результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек, среди которых 28 детей, а также пострадали около 250 человек.
Как известно, Су-27УБ при завершении фигуры высшего пилотажа "полупетля", которая была выполнена на очень малой высоте с нарушением п.2.3 РЛЭ и выходом на критические углы атаки, пытаясь перейти к горизонтальному полету и избежать столкновения с землей, задел стабилизатором дерево, потом крылом бетонное покрытие рулежной дорожки, а дальше - врезался в Су-17М4Р 48 ОГРАП (Коломыя) на земле, правым крылом зацепил штурманский фонарь Ил-76ТД, и, выполнив три оборота вокруг оси центроплана, упал в толпу людей, которые вышли на аэродром , чтобы лучше увидеть выполнение пилотирования. Самолет взорвался и загорелся.
Оба пилота катапультировались уже после контакта с землей и получили лишь незначительные повреждения в результате перегрузок при катапультировании.
Как сообщал УНН, во Львове к шестнадцатой годовщине Скниловской трагедии родственникам погибших выплатят материальную помощь.