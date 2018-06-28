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Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

Сьогодні в Україні відзначають День Конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям цього документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни, передає УНН.

Свято Дня Конституції урочисто відзначається у всьому світі: починаючи з Японії та Норвегії, у яких в цей день влаштовуються масові народні гуляння, що супроводжуються парадами і відкриттям дверей парламенту для всіх бажаючих, і закінчуючи Гібралтаром і невеликим островом Ніуе, які поки що не можуть похвалитися незалежністю.

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Починаючи з Конституції Пилипа Орлика 1710 року, яка, щоправда, так і не вступила в дію, і закінчуючи безсонною ніччю з 27 по 28 червня 1996 року, коли Основний Закон нарешті був прийнятий, — таким був нелегкий шлях цього документа.

Зазначимо, у Києві до Дня Конституції відбудеться низка урочистих заходів, зокрема, біля пам’ятника гетьману Пилипу Орлику.

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